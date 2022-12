Iran is begonnen met het executeren van betogers

Volgens de Iraanse autoriteiten zou de veroordeelde een lid van de Basij-militie hebben verwond met een kapmes en een straat in de hoofdstad Teheran hebben afgesloten tijdens een demonstratie eind september. De Iraanse media identificeren de geëxecuteerde man als Mohsen Shekari, maar gaven verder geen details.

De executie bewijst dat van enige toenadering tot de betogers en hun wensen geen sprake is. Daar leek het afgelopen weekeinde even op, toen de Iraanse openbaar aanklager aangaf dat de hoofddoekplicht onder de loep genomen zou worden en dat hij de gevreesde zedenpolitie wilde opdoeken.

Revolutionaire Garde

Dat laatste werd al snel tegengesproken door de Iraanse staatstelevisie en maandag bleek dat Iran gewoon op de oude voet verder zou gaan. Zo kreeg de Iraanse Justitie lof van de Revolutionaire Garde voor de harde aanpak van de betogers. De Garde riep op om opgepakte actievoerders zo snel en zo hard mogelijk te straffen.

Dinsdag volgde het nieuws dat vijf mensen die ervan werden verdacht leden van de Basij-militie te hebben vermoord, ter dood veroordeeld waren. De Basij fungeert als een soort knokploeg van de ayatollahs en is daardoor in het vizier van de betogers gekomen.

Volgens Amnesty International zouden er in totaal 21 opgepakte betogers zijn die Justitie wil laten executeren „voor deelname aan de volksopstand waardoor Iran is opgeschud”. De mensenrechtenorganisatie heeft het Iraanse regime opgeroepen om alle doodstraffen te schrappen. Die zijn er volgens Amnesty alleen maar op gericht om „de opstand verder te onderdrukken” en „de bevolking angst aan te jagen.”

Showproces

Teheran heeft de oproep van Amnesty naast zich neergelegd, zo is duidelijk geworden uit de executie van gisteren. Volgens medestanders van Mohsen Shekari is hij veroordeeld in een oneerlijk ’showproces’. Mahmood Amiry-Moghaddam, een Iraanse mensenrechtenactivist die in de jaren ’80 uit zijn thuisland naar Noorwegen is gevlucht, heeft opgeroepen tot een felle internationale reactie op de executie. „Anders zullen we met dagelijkse executies van betogers geconfronteerd worden”, waarschuwt hij.

Onder meer Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland hebben de executie veroordeeld. Zo zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly: „De wereld mag niet de ogen sluiten voor het weerzinwekkende geweld van het Iraanse regime tegen zijn eigen volk.” Volgens het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken komt de executie „bovenop andere ernstige en onaanvaardbare mensenrechtenschendingen.” En de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock noemde de executie een „grenzeloze minachting voor de mensheid.”

Steun

De betogers zelf laten zich vooralsnog niet afschrikken door de terechtstelling. Ze krijgen zelfs steun uit de hoogste echelons van de Iraanse maatschappij. Zo veroordeelde de zus van ayatollah Khamenei, de geestelijk en de facto leider van Iran, het geweld tegen de betogers in een brief die haar naar het buitenland gevluchte zoon heeft gepubliceerd. Volgens Badri Hosseini Khamenei leidt haar broer „een despotisch kalifaat” dat al sinds het prille begin, meteen na de revolutie in 1979, wordt gekenmerkt door „het onderdrukken van tegengeluid, het opsluiten van de hoogopgeleide en zorgzame jeugd van dit land, draconische straffen en grootschalige executies.”