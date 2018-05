Zwaargewonde door steekpartij Emmeloord

Volgens de politie is er één verdachte. Hij is te voet gevlucht. De politie is volgens een getuige naar hem op zoek met een helikopter.

De politie heeft ook een signamelent van de verdachte vrijgegeven. Het zou gaan om een blanke man van rond 45 jaar. De verdachte heeft donker, kort haar en een gezet postuur. De verdachte zou een spijkerbroek en zwart shirt dragen.