Man herkent per toeval lichaam vermiste zus op website politie

Uit later onderzoek bleek het inderdaad om de vermiste zus te gaan. Een unicum, beseft forensisch rechercheur Carina van Leeuwen van politie Amsterdam. „Een cold case oplossen door berichtgeving op Politie.nl gebeurt niet vaak.”

Link met dode bleef uit

In de Houthavens van Amsterdam worden in september 1994 een been en de romp van een vrouw aangetroffen. Er kan vervolgens niet worden vastgesteld van wie de lichaamsdelen zijn. Negen maanden eerder raakte een 45-jarige vrouw vermist. De link met de dode bleef echter uit. „Ook de paragnost die door de familie van de vermiste vrouw is ingeschakeld, bood geen helderheid”, schrijft de politie.

In 2020 plaatst de politie opnieuw de informatie over de onbekende vrouw op Politie.nl. Een jaar later herkent haar broer haar bij toeval. „Hij dacht dat dit wel eens zijn lang vermiste zus kon zijn”, vertelt Van Leeuwen. De man overlegt vervolgens met zijn andere zus of zij DNA wil afstaan aan de politie voor onderzoek. Na 27 jaar levert het eindelijk een match op.

Identificeren gaat sneller

De politie ziet dat het identificeren van lichamen steeds sneller gaat. „Dat komt mede omdat we meer zaken op Politie.nl publiceren; ook zaken met weinig informatie, Dat gold ook voor deze zaak”, vertelt de rechercheur coldcases.