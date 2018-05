Man probeert telefoondief klem te rijden

Ⓒ Rowin van Diest

Haarlem - Een automobilist heeft vrijdagmiddag geprobeerd de dief van zijn telefoon klem te rijden. Dat gebeurde rond 16.00 uur op de Laan van Parijs. Even daarvoor had een jonge jongen de telefoon van de man gestolen en was hard weggerend. De man is vervolgens in zijn auto gestapt en in de buurt op zoek gegaan naar de dief.