Trump wil zakenman als EU-ambassadeur

De Verenigde Staten hebben al zo’n anderhalf jaar geen EU-ambassadeur meer. De laatste diplomaat op die post, Anthony Gardner, vertrok in januari 2017. In totaal zijn 44 van de 188 Amerikaanse ambassadeursposten in de wereld momenteel vacant.

Sondland is de oprichter van Provenance Hotels. Hij nam eerder afstand van Trump, maar maakte volgens Amerikaanse media in 2017 een miljoen dollar over naar het inauguratiecomité van de president. De ouders van de zakenman zijn voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog weggevlucht uit nazi-Duitsland.