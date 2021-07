Dief slaat drie keer toe op naaktstrand bij Sneek: ’Ik wist niet wat ik zag, was in shock’

Even was de gedachte door hem heen geschoten, vertelde de Sneker vrijdagmiddag na afloop van de zitting van de politierechter: „Als ze dat bij mij doen, kan ik straks naakt terug naar Sneek.” Hij wist dat eerder die zondag een vrouw op het naaktstrand was bestolen en stelde anderen daarvan op de hoogte.

Terwijl hij tien minuten in gesprek was met enkele andere bezoekers, greep de dief zijn kans. Eenmaal terug bij zijn badlaken schrok de Sneker zich een hoedje. „Ik wist niet wat ik zag, was in shock.”

Kleren aan

Zijn rugzak was spoorloos verdwenen. Daarin zaten onder meer kledingstukken, huissleutels, een autosleutel, een horloge, een portemonnee en een I-phone. Alleen een paar sandalen had de dief bij de handdoek laten liggen.

Dankzij een verpleegkundige, die ook op het strandje lag, kon het slachtoffer toch gekleed thuiskomen. „Hij had die avond nachtdienst en had zijn uniform alvast bij zich. Toen kon ik gelukkig zijn kleren aan trekken.”

1100 euro

Op maandag besloot de Sneker opnieuw naar het terrein te gaan om te zoeken. Hij vond de tas terug in de bosjes. Er zaten alleen nog een shirt, een broek, een zonnebril en twee boeken in. Tijdens de zitting vrijdag schitterde de 29-jarige verdachte uit Heerenveen door afwezigheid. Bij de politie had hij erkend dat hij drie diefstallen had gepleegd op 16 en 17 augustus al had hij het alleen over mobiele telefoons. Het slachtoffer vorderde ruim 1100 euro aan schadevergoeding.

„Heel vervelend als zoiets je overkomt”, zei officier van justitie Thea Pitstra. Ze vertelde dat de drugsverslaafde verdachte, met een strafblad van veertien pagina’s, vorig jaar november ook al was veroordeeld voor verschillende feiten. Deze diefstal hoorde bij hetzelfde dossier, maar werd, aldus de officier, per ongeluk niet meegenomen. Het vonnis - een celstraf van 118 dagen - was er volgens haar ook niet zwaarder of lichter van geworden.

Daarom vond Pitstra dat alleen de vordering van het slachtoffer moest worden toegewezen. Daar ging rechter Jolanda Lootsma in mee al is het volgens haar onzeker of de verdachte, die een uitkering heeft en met schulden kampt, het geld ooit terug kan betalen. „Van een kale kip kun je niet plukken, zeg ik er maar bij.”