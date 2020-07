BN’ers na belofte om vluchteling in huis te nemen: ’Ze hebben zich niet gemeld’

„Ze hebben zich nog niet bij ons gemeld”, zegt directeur Robert Zaal. „Maar ze zijn meer dan welkom. Dat kan zowel als gastgezin als ambassadeur.”

Toenmalig staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) had al eerder kritiek: „Het aantal BN’ers dat ik op tv heb horen zeggen ’ik neem er wel één in huis’, overstijgt het totaal aantal mensen dat gebruikmaakt van die regeling”, sneerde Dijkhoff toen. Onder andere actrice Sanne Vogel nam in 2015 wel vreemdelingen in huis. Ook FvD’er Annabel Nanninga gaf onderdak aan een asielzoeker die werd getreiterd in een asielzoekerscentrum.

Wensen

Zaal hoopt dat BN’ers zich melden bij zijn organisatie: „Ze krijgen dan net als de andere personen die zich willen aanmelden een kennismakingsgesprek. We gaan dan kijken naar de wensen en welke statushouders bij ze passen.”