Opluchting bij kroegen én bezoekers: ’We kunnen niet wachten’

Dirk Eijsink achter de bar van café Rocks, met aan de bar Joey, Kenzie en Sam. Ⓒ Robert Hoetink

De horeca is blij. Naar alle waarschijnlijkheid mogen volgende week niet alleen de restaurants, maar ook de kroegen binnen open tot tien uur. ,,We kunnen niet wachten.” Toch klinkt er in de horeca niet alleen maar het geluid van knallende kurken.