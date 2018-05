Luik valt op meisje in TivoliVredenburg

Het incident gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag. TivoliVredenburg kan niet zeggen wat er precies is misgegaan. Het feest werd stilgelegd en alle andere luiken in het gebouw zijn gecontroleerd. Daarbij is niets vreemds ontdekt. Alle geplande concerten kunnen dus gewoon doorgaan.

In 2015 was een plafondplaat in een ander deel van het gebouw naar beneden gevallen.