Arts Berlusconi: longontsteking, maar situatie niet zorgelijk

Zangrillo zegt dat Berlusconi donderdagavond in een ziekenhuis in Milaan werd opgenomen vanwege zijn coronabesmetting. Dat is volgens hem gebeurd als voorzorgsmaatregel vanwege zijn leeftijd (83) en zijn medische geschiedenis. Zo heeft hij in 2016 een grote hartoperatie ondergaan.

Italiaanse media meldden eerder op vrijdag al dat Berlusconi's toestand niet zo ernstig is dat hij op de intensive care ligt. Een parlementariër van zijn partij Forza Italia zei dat de ex-premier een goede nacht had gehad en dat het volgens haar goed met hem gaat.

Woensdag werd het virus bij Berlusconi vastgesteld. Toen hij enkele symptomen bleek te hebben, is besloten hem over te brengen naar het San Raffaele-hospitaal. Daar is geconstateerd dat hij de eerste tekenen van een ontsteking in beide longen vertoont.

De Europarlementariër zou het coronavirus hebben opgelopen op Sardinië. Zijn 30-jarige vriendin Marta Farcina is ook besmet, net als twee van de vijf kinderen van de voormalige eerste minister.