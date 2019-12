Ⓒ foto ANP

Pikante privefoto’s of -filmpjes naar een vriend of vriendin sturen begint vaak onschuldig, maar kan een leven verwoesten als de beelden uitlekken. Onder minderjarigen is sexting een ernstig en groeiend probleem. Herm Joosten boog zich over de vraag wat we er nu mee aan moeten.