Fietsenmaker Hermans draagt zaak na 28 jaar over: ’Jongens als Knetemann kwamen over de vloer

Door Niels Rigter Kopieer naar clipboard

Vakman Ger Hermans aan het werk, op de achtergrond gadegeslagen door Matthew Overste die de zaak van Hermans komend jaar overneemt. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - In het Amsterdamse Betondorp bouwt Ger Hermans al 28 jaar racefietsen op maat. Zijn zaak is een buurthuis voor renners. De Ger-fiets is bij wielerfanaten tot ver buiten Amsterdam net zo geliefd als zijn schepper. Maar Ger is God niet en al bijna 70 jaar. Tijd voor de ambachtsman om zijn nalatenschap over te dragen.