Dode en gewonden bij protesten Gaza

Het Israëlische leger schat dat zo'n vijfduizend Palestijnen deelnemen aan de protesten. Betogers gooiden stenen richting militairen en staken autobanden in brand. Getuigen zeggen dat de Israëliërs een drone gebruikten om brandende vliegers neer te halen die waren opgelaten door betogers.

Het is al weken onrustig aan de grens tussen de Gazastrook en Israël. Palestijnen demonstreren sinds eind maart bij het grenshek. Tijdens die protesten vielen tientallen doden. Met de zogenoemde 'Mars van de terugkeer' eisen de actievoerders dat Palestijnen die in het verleden het gebied ontvluchtten, mogen terugkeren in wat nu Israël is.