Oproep moeder Insiya aan Máxima: ’Ik vraag om uw steun’

In een open brief en een videoboodschap aan Máxima wijst moeder Nadia Rashid de koningin erop dat haar dochtertje Insiya (inmiddels vier) al voor het tweede achtereenvolgende jaar alleen is op moederdag. „Ik kan u niet vragen om mijn dochter voor mij terug te halen, maar ik vraag u om uw steun”, schrijft en zegt Nadia.

Insiya werd op 29 september 2016 met bruut geweld ontvoerd uit de woning van haar oma in de Amsterdamse Watergraafsmeer. Alle kidnappers konden worden gearresteerd, maar de vader van Insiya, die opdracht gaf tot de ontvoering, wist met Insiya te ontkomen naar India.

Arrestatiebevel

Het land weigert de vader uit te leveren. Hoewel Insiya de Nederlandse nationaliteit heeft, onderneemt India tot op heden niets om contact tussen moeder en kind mogelijk te maken. De autoriteiten hebben op basis van een valse aangifte zelfs een arrestatiebevel tegen moeder uitgevaardigd.

Ook vader weigert iedere medewerking aan contactherstel tussen Insiya en haar moeder. Zie voor een uitgebreide update van de zaak en een reactie namens koningin Máxima De Telegraaf van zaterdag.

