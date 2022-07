Rechtbank heropent moordzaak Peter R. de Vries op extra zitting

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zitting aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

Na afronding van het proces heeft de rechtbank het onderzoek op 15 juni gesloten. Heropening is nodig, meldde de rechtbank vorige week, om kennis te nemen van de nieuwe stukken. Het OM en de advocaten van de beide verdachten kunnen er maandag tijdens de extra zitting op reageren. De uitspraak in de zaak stond gepland op 14 juli. Er zal dan wel een zitting zijn, maar of de rechtbank ook vonnis wijst, is nog niet duidelijk.

Taghi

Over de inhoud van de nieuwe stukken is niets bekendgemaakt. De Telegraaf onthulde vrijdag dat de nieuwe getuige ’5089’ al in april 2021 hoorde dat er gejaagd werd op een journalist. Het ging om een ’vijand van de chef’. De Poolse man noemt in verklaringen meermalen Ridouan Taghi in dit verband. Hij realiseerde zich naar eigen zeggen pas later wie werd bedoeld, toen hij hoorde dat Peter R. de Vries was doodgeschoten. De Poolse getuige zou zich rot zijn geschrokken.

Tegen Taghi is, vanwege zijn volgens justitie leidende rol in een reeks andere moordzaken, in dat proces op 28 juni levenslang geëist. De Vries was adviseur van de kroongetuige in Marengo, Nabil B. In 2018 werd B.’s broer doodgeschoten, in 2019 zijn advocaat Derk Wiersum.

De Vries werd op 6 juli vorig jaar in Amsterdam neergeschoten en overleed negen dagen later. G. en E. werden kort na de aanslag opgepakt.

Vorige week werd bekend dat er drie nieuwe verdachten zijn aangehouden in het grootscheepse rechercheonderzoek naar de moord op De Vries. Het gaat om de 27-jarige Krystian M., die de beide uitvoerders rechtstreeks zou hebben aangestuurd. Daarnaast zijn - op Curaçao en in Spanje - twee mannen opgepakt die ten tijde van de moordaanslag ter plaatse video’s zouden hebben gemaakt, om die op sociale media te verspreiden.