Uitspraak in moordzaak Peter R. de Vries uitgesteld tot na de zomer na nieuwe informatie

Aanleiding zijn de verklaringen van getuige 5089 die door het Openbaar Ministerie naar de rechtbank en de verdediging werden gestuurd nadat de rechtbank het onderzoek al op 30 juni had gesloten. Het was voor de rechtbank aanleiding om het onderzoek te heropenen omdat eruit bleek dat het onderzoek ,,onvolledig” was geweest.

Deze getuige 5089 – ‘Eddy’ - is een man die in oktober vorig jaar naar een wijkagent in zijn woonplaats stapte en meldde dat hij ,,op informatie zat” in meerdere zaken. De getuige zou meer hebben verteld over de link tussen de vorige week aangehouden Pool Krystian M. die de uitvoerders van de moord op de misdaadjournalist zou hebben aangestuurd, en Ridouan Taghi.

Maar ook vertelde getuige 5089 dat Kamil E. de moord had moeten uitvoeren. Hij weigerde, waarna hij de rol van chauffeur van de vluchtauto kreeg toebedeeld.

De informatie werd pas op 30 juni doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie in Amsterdam, zeiden de officieren van justitie. Dat gebeurde niet eerder omdat de verklaringen van getuige 5089 in de kluis moesten blijven liggen en niet mochten worden gebruikt, voordat zijn bescherming was geregeld. Hij liep levensgevaar door te getuigen. ,,Deze zaak toont aan hoezeer hij gelijk heeft”, aldus de officier maandagmorgen.

Geen nieuw licht

Wat het OM betreft werpen de verklaringen van getuige 5089 geen nieuw licht op de zaak en zal het niets veranderen aan de eisen van levenslang.

Daar denken de advocaten van Kamil E. anders over. Volgens Ayse Çimen is het relevant om te weten of Kamil E. zo zwaar onder druk is gezet dat weigeren om mee te doen geen optie was. ,,Dat kan het verschil zijn tussen een lange tijdelijke gevangenisstraf en levenslang.”

Haar collega Ronald van der Horst, de advocaat van de vermeende schutter Delano G., vindt de informatie minder relevant. De getuige zegt vrijwel niets over Delano G. Wat Van der Horst betrof kon de uitspraak donderdag gewoon doorgaan, maar de rechtbank besliste anders.

Ongeloof

Zowel Van der Horst als Çimen zeiden niet te geloven dat de officieren in de zaak van Peter R. de Vries niets wisten over de informatie waarover het parket in Den Haag al maanden bleek te beschikken.

Eind oktober wordt er een regiezitting ingepland. Voor die tijd moet er nog een zogeheten pro formazitting plaatsvinden, omdat verdachten om de drie maanden voor de rechter moeten worden gebracht. Exacte data zijn nog niet bekend.