Moeder schiet eigen kinderen en zichzelf dood

De 39-jarige Ashley Auzenne schoot haar dochter Parrisch (11) en twee zoontjes Eleanor (9) en Lincoln (7) dood in hun huis in Deer Park. Dat meldt de New York Post.

Autoriteiten melden dat de lichamen in verschillende delen van het huis werden ontdekt. Ze gaan er vanuit dat de moeder haar eigen kinderen om het leven heeft gebracht en zijn niet op zoek naar een dader. „Het waren fantastische kinderen, die je graag in je buurt wilde hebben. Ze speelden veel samen en spraken met de volwassen. Op alle vlakken waren het geweldige kinderen”, aldus de opa van de overleden zus en broertjes.

Uit rechtbank dossiers blijkt dat Ashley en haar vroegere echtgenoot, Murvin Auzenne Jr, net hun scheiding hadden doorgevoerd.

Het zou al langere tijd niet geod gaan met de vrouw.