Pont vaart opnieuw hard tegen kade Amsterdam CS

Om nog onduidelijke reden werd er te hard tegen de kade opgevaren. Wonder boven wonder raakte er dit keer niemand gewond. „Het was zo druk dat niemand kon omvallen”, vertelt een vrouw die op de pont stond tegen AT5.

Volgens de vrouw leek het erop of de pont niet kon remmen. „De pont knalde eerst nog schuin tegen de steiger aan. De kapitein kon hem daarna nog wel vrij recht krijgen, voordat hij vervolgens weer vol tegen de kade knalde.” De passagiers moeten overstappen op een andere pont. „De kapitein was hevig geschrokken.”

Zondagmiddag ramde een pont ook al de kade van het Centraal Station. Toen raakten dertien mensen gewond. Zowel zondag als vandaag was de pont onderweg van de Buikslotermeerweg naar Amsterdam CS.

’Toevalligheid’

Een woordvoerder van het vervoersbedrijf GVB spreekt van een ’vervelende toevalligheid’. „We moeten echt per stuk bekijken en onderzoeken wat er is gebeurd. Pas als we de oorzaak weten, kunnen we de juiste maatregelen nemen.”

Naar het incident van zondag doen inmiddels drie partijen onderzoek: de leverancier van de pont, die van de techniek, maar ook de Inspectie Leefomgeving en Transport.

