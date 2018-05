Grote brand bij autobedrijf Valkenswaard

Het oude gedeelte van het bedrijf is geheel verloren gegaan. Een nieuw pand met oldtimers is behouden gebleven. Een persoon is uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht in verband met inademen van rook.

Mercedes Benz

Meerdere auto's van het bedrijf dat gespecialiseerd is in Mercedes Benz, zijn in vlammen opgegaan. Vanwege de rookontwikkeling riep de brandweer omwonenden op ramen en deuren gesloten te houden.

’Meerdere explosies’

De nabijgelegen N69 van Neerpelt naar Veldhoven ging in beide richtingen dicht vanwege de brand. De brandweer zette zes bluswagens in. Tot in de verre omgeving waren grote zwarte rookwolken te zien. Volgens omstanders waren er ook explosies te horen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.