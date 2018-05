Grote uitslaande brand bij autobedrijf Valkenswaard

Het gaat om Jonkers Autobedrijven aan de Luikerweg. Iets na 18.00 uur brak de brand uit. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Al snel werd de brand opgeschaald naar ’zeer grote brand’.

’Meerdere explosies’

Meerdere auto’s staan in brand. Het bedrijf is gespecialiseerd in het merk Mercedes Benz. Naast het autobedrijf zit in het pand ook een museum met onder andere oude Mercedessen. Volgens toeschouwers zijn er meerdere explosies geweest.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Mogelijk is er ook asbest vrijgekomen.

Weg afgesloten

De brand trekt veel bekijks. De naastgelegen N69 vanaf Neerpelt in de richting van Veldhoven is in beide richtingen afgesloten door de politie.