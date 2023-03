NAVO-baas vreest val Bachmoet: ‘Mogelijk kwestie van dagen’

„We zien dat de Russen meer troepen sturen. Hoewel ze te maken hebben met grote verliezen kunnen we niet uitsluiten dat Bachmoet valt in de komende dagen”, zei de secretaris-generaal van de alliantie voorafgaand aan een ontmoeting met EU-Defensieministers in Zweden.

Hij benadrukt dat de val van de stad geen keerpunt betekent in de oorlog. „Het laat vooral zien dat we Rusland niet moeten onderschatten”, aldus de Noor.

De NAVO-baas onderstreept dat daarom belangrijk is dat bondgenoten Oekraïne blijven steunen met wapenleveringen. Tijdens het EU-beraad in Zweden focussen de ministers zich op meer munitie voor Oekraïne. Stoltenberg juicht de EU-inzet toe, maar stipt wel aan dat NAVO-landen ook de plicht hebben om hun eigen munitievoorraad op peil te houden.