Dode en gewonden door ontploffing olietanker bij Hongkong

Drie Indonesische bemanningsleden raakten zwaargewond. Twee anderen uit dat land en een crewlid uit Myanmar liepen lichte verwondingen op. Zij zijn van boord gehaald met behulp van een vliegtuig en twee helikopters.

De oorzaak van de explosie op het schip dat 300 kilometer ten oosten van Hongkong voer, is nog niet vastgesteld. Het gaat om het in Panama geregistreerde vaartuig Chuang Yi. Vanwege het slechte zicht is nog onduidelijk of er olie is gelekt.