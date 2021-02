Hacker probeert leidingwater Florida te vergiftigen

Doorgaans wordt er slechts een kleine dosis van deze stof aan het water toegevoegd om vervuiling tegen te gaan, maar een grotere hoeveelheid kan gevaarlijke gevolgen hebben.

Vooralsnog is zowel de identiteit van de hacker als de plek waar de cyberaanval is uitgevoerd nog onbekend. De mogelijkheid dat de vergiftigingspoging vanuit het buitenland kwam, wordt ook opengehouden. Op vrijdag waagde de hacker vermoedelijk al een poging om in te loggen. Een fabrieksmedewerker had dit gezien, maar ging ervan uit dat het zijn supervisor was die het systeem in probeerde te komen.

Diezelfde middag werd er nog een poging gewaagd. Dit keer drong de hacker het reinigingssysteem binnen en verhoogde hij de hoeveelheid Natriumhydroxide van 100 milligram per liter naar 11.100 milligram. Een andere medewerker was opmerkzaam en reageerde rap door dit direct te herstellen.

’Had slecht kunnen aflopen’

En dat is maar goed ook: hoewel Natriumhydroxide een belangrijk middel is om water mee te reinigen, kan een te grote hoeveelheid van de stof tot blindheid, huidirritatie en haarverlies leiden. Daarnaast kan het drinken van het water voor beschadigingen van de mond, maag en keel zorgen.

Bob Gualtieri, Sherrif van het in Florida gelegen Pinellas County, realiseert zich dat het een stuk vervelender had kunnen aflopen. ,,Ik ben geen wetenschapper, maar als je zo’n grote hoeveelheid van dat spul naar binnen werkt, loopt het niet goed af.” Daaraan voegt hij toe dat de actie van de hacker te kort heeft geduurd om de 15.000 inwoners van Oldsmar in gevaar te brengen.