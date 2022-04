Premium Het beste van De Telegraaf

Handig ruilobject voor Kiev Steenrijke vriend Poetin ’vermomd in legeruniform Oekraïne’ opgepakt

Door Onze redactie buitenland

Een foto van oligarch en politicus in Oekraïne Viktor Medvedtsjoek, opvallend genoeg in militair pak. President Zelenski verspreidde de beelden. Ⓒ anp

Kiev - „Je vriend in ruil voor onze gevangen genomen jongens en meisjes.” Dat is de boodschap van de Oekraïense president Zelenski richting zijn Russische ambtsgenoot Poetin nadat zijn veiligheidsdiensten via ’een razendsnelle en gevaarlijke operatie’ de belangrijkste Oekraïense oppositieleider Viktor Medvedtsjoek oppakten. Uitgerekend in Oekraïens legerpak werd de steenrijke oligarch en ’verrader’ aangetroffen.