Ronselen van volmachtstemmen verkiezingen harder aangepakt

Het ronselen van volmachten is al strafbaar. Maar het blijkt lastig om dit aan te pakken. „Nu is het alleen strafbaar als je fysiek ronselt, dus als je aanbelt bij mensen”, zegt Bruins Slot. „Tegenwoordig kun je een appje of email sturen. Daarvoor moet de wet worden aangepast. Ook kun je nu alleen gestraft worden als je echt zelf hebt geronseld. Maar ik wil ook uitlokking strafbaar stellen: dat zijn mensen die oproepen om, bijvoorbeeld per mail, je volmacht af te geven.” De minister wil de maximumstraf bovendien verhogen van één maand cel naar zes maanden cel.

Bruins Slot kondigt haar plannen aan na de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen. In drie gemeenten (Bergen op Zoom, Maastricht en Roermond) is aangifte gedaan van mogelijk ronselen dan wel tegen betaling verkrijgen van volmachtstemmen.

Niet ontdekt

Ronselen wordt tot op heden niet vaak ontdekt, blijkt uit onderzoek van Kiesraad. Tussen 1998 en 2015 was 13 keer sprake van een aangifte van ronselen, gevolgd door een onderzoek van het Openbaar Ministerie. Toch is dat voor de minister van Binnenlandse Zaken geen reden om daar luchtig over te doen. „Uit datzelfde onderzoek door de Kiesraad blijkt echter ook dat het op dit moment onvoldoende mogelijk is om effectief tegen ronselen van volmachtstemmen op te treden.”

Bruins Slot redeneert dat een eerlijk en betrouwbaar verloop van het verkiezingsproces erbij is gebaat ’dat effectief daartegen kan worden opgetreden’. „Sluitstuk is dat er een adequate sanctie is. Daarom bereid ik een wetswijziging voor die voorziet in aanscherping van de delictsomschrijving en daarbij horende strafmaat.”

Uit de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen blijkt dat het kabinet ruim een half jaar geleden nog altijd niet weet waarom de opkomst historisch laag was. „De opkomst bij deze reguliere gemeenteraadsverkiezingen was met 50,99% historisch laag”, erkent de bewindsvrouw. „Ik acht het van belang om meer inzicht te krijgen in de redenen van deze lage opkomst. Daarom heb ik eerder meegedeeld onderzoek te laten doen naar de opkomst en naar de redenen waarom zoveel kiezers deze keer niet zijn gaan stemmen. Dit najaar informeer ik uw Kamer over de uitkomsten van dit onderzoek.”