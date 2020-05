‘Kamervragen helpen niet tegen Noord-Afrikaanse criminele asielzoekers’

Medewerkers van het COA trekken aan de bel over ‘minderjarige’ Noord-Afrikaanse asielzoekers, die vanuit azc's op rooftocht gaan door Nederland. Ook de VVD stelt Kamervragen. „Maar die partij zit al jarenlang in de regering. Waarom lukt het hen niet die criminelen uit te zetten?”, zegt Wierd Duk in een nieuwe aflevering van In het land met Wierd Duk.