Strategie gelekt: zo moeten ministers zich verkopen

Minister Hugo de Jonge (l) op bezoek in een verpleeghuis in ’s Gravenzande Ⓒ ANP

Ministers moeten vaker het land in en praten met gewone Nederlanders, vooral over onderwerpen waar veel onvrede over is. Dat staat in de vertrouwelijke communicatiestrategie van het kabinet, waarvan een concept in handen is van RTL Nieuws.