Voor nabestaanden vermoorde kapster Miranda Zitman ’is het niet klaar’

De woning in Soest waar de politie in de tuin diverse lichaamsdelen aantrof van kapster Miranda Zitman. Ⓒ Caspar Huurdeman

Utrecht - Nabestaanden van de vermoorde kapster Miranda Zitman zijn diep teleurgesteld in het vonnis van de rechtbank. De 57-jarige Bart B. is vrijdag veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doden en in stukken zagen van partner Miranda Zitman.