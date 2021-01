Politie ontdekt leverancier vuurwerk voor relschoppers

Na informatie dat er zwaar illegaal vuurwerk te koop was aangeboden aan mensen die wilden meedoen met de rellen die plaatsvonden, viel de politie de woning binnen. Vlak daarvoor hadden de agenten gezien dat iemand er illegaal vuurwerk had gekocht. Volgens de politie had de koper nitraten, shells en cobra’s bij zich. Bij de inval in de woning vonden de agenten nog eens 27 cobra’s. Alles is in beslag genomen.

Maandagavond trapten meer dan honderd jongeren rellen in Geleen. Ook daar werd met zwaar vuurwerk gegooid. Op beelden op social media was te zien hoe grote groepen jongeren door de straten van de Limburgse stad renden, op de hielen gezeten door de politie. Twaalf verdachten zijn opgepakt, onder wie enkele minderjarigen.