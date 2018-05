Weer meisje verkracht en in brand gestoken

Ditmaal betrof het een 16-jarig meisje dat in haar huis in deelstaat Madhya Pradesh met brandstof werd overgoten en in brand gestoken. Een 28-jarige verdachte is opgepakt. Volgens de politie werd het meisje vermoord nadat ze tegen haar belager had gezegd dat ze haar familie over de verkrachting zou inlichten, meldt de BBC.

Meer verkrachtingen

Begin deze week werd in deelstaat Jharkhand een 17-jarig meisje eveneens verkracht en in brand gestoken. Zij overleefde het wel maar liep over vrijwel haar hele lichaam brandwonden op.

In dezelfde staat was een aantal dagen daarvoor een 16-jarig meisje overleden na een vergelijkbaar incident. Zij was ontvoerd, verkracht en later in brand gestoken.

