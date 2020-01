Euforie in Ouwehands: reuzenpanda’s paren eindelijk

„De voortplanting van de reuzenpanda is zeer complex. Mede door de korte vruchtbaarheidsperiode van slechts een paar dagen per jaar”, aldus Ouwehands. De afgelopen weken werd de urine van vrouwtje Wu Wen daarom vrijwel dagelijks gecheckt om een hormoonpiek te achterhalen. Hieruit moest blijken of ze in haar vruchtbaarheidsperiode zat.

Op hun eerste ontmoeting werden de dieren de afgelopen jaren flink voorbereid. Zo werd urine van de panda’s in elkaars verblijf verspreid. Ook onderging mannetje Xing Ya een training om sterker te worden in zijn achterpoten zodat hij in staat zou zijn de daad te volbrengen. Daarnaast kreeg hij geluidsopnamen te horen van soortgenoten in de paringstijd.

’Te jong en speels’

Neus-aan-neus contact leidde vorig jaar echter nog niet tot een paarpoging. „De reuzenpanda’s toonden interesse in elkaar, maar Xing Ya was nog te jong en hierdoor te speels”, aldus de verzorgers.

De reuzenpanda is een bedreigde diersoort die alleen in China in het wild voorkomt. Volgens de laatste telling leven er nog 1864 exemplaren in het wild.