Bezoeker riskeert zelf halfjaar cel om bajessmokkel

Hij is nu dus de eerste bezoeker die volgens de nieuwe ’smokkelwet’ van minister Dekker wordt vervolgd. Dat laat een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen aan De Telegraaf weten. Sinds 1 november kunnen bezoekers en gedetineerden vervolgd worden voor de smokkel van telefoons, drugs en telefoons in een gevangenis. Daarop staat een straf van maximaal een halfjaar. De nieuwe wet moet de massale smokkel binnen en naar de gevangenissen terugdringen.

Piepend poortje

De bezoeker meldde zich woensdag bij de PI in Krimpen. Toen het detectiepoortje begon te piepen zei de man dat hij een metalen knie had. Het beveiligingspersoneel vertrouwde het niet en begon hem te fouilleren. De bezoeker bleek met tape een mobiele telefoon aan zijn been te hebben bevestigd.

„De man is daarop aangehouden en overgedragen aan de politie. Er is aangifte gedaan”, zo laat de woordvoerder weten. De DJI doet onderzoek bij de gedetineerde voor wie de telefoon bedoeld was.

Het naar binnen smokkelen van een telefoon door een bezoeker was voorheen niet strafbaar.