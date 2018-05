Deze vrouw stuurde date 65.000 berichtjes

Het was liefde op het eerste gezicht voor Jacqueline Ades, die zichzelf op sociale media omschrijft als visagiste. Of haar date ook onder de indruk was, is onbekend. Maar na het ontvangen van zo’n 500 berichtjes per dag begon hij op een gegeven moment te vrezen voor zijn leven.

De brunette bedreigde de man uit de Amerikaanse staat Arizona in haar berichtjes met de dood. „Waag het niet om me te verlaten... dan vermoord ik je. Ik wil geen moordenaar zijn”, stond in een van de berichtjes. Een ander sms’je: „Oh, wat zal ik doen met je bloed? Ik wil erin liggen.”

In bad

Maar het bleef niet bij de beangstigende berichtjes. Ze werd in april bij zijn woning gezien, waarna de man camera’s ophing. Op een dag zag hij de stalkster op beelden in zijn woning. De politie kwam ter plekke en trof Ades in zijn bad aan. Op de passagiersstoel van haar auto werd een groot mes gevonden, schrijven Amerikaanse media.

Soulmate

Ades werd gearresteerd en aangeklaagd voor huisvredebreuk, maar weer vrijgelaten. Deze week werd ze gezien bij zijn werk, waar ze aangaf zijn echtgenote te zijn. De vrouw werd opnieuw gearresteerd. Tegen de politie vertelde ze dat ze hem geen pijn wilde doen, maar juist hield van haar ’soulmate’. Ze was enkel bang dat hij haar zou verlaten.

De mugshot na haar arrestatie... Ⓒ Paradise Valley Police