OMT: Sport voor kinderen in ’vaste bubbel’

Hoe dergelijke sportbubbels, nu alleen bekend in de topsport, eruit moeten zien, is zeer de vraag. Het kabinet heeft het advies in overweging.

Nu mag de jeugd tot 18 jaar sporten in teamverband, zolang dat maar beperkt blijft tot interne competities van een club. Het OMT wil dit aanscherpen. Aanleiding daarvoor is dat verspreiding van het coronavirus onder jongeren ook plaatsvindt tijdens vrijetijdsbesteding ’zoals sporten’, zo schrijft minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer.

’Moeilijk uitvoerbaar’

Kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning, die meewerkt aan het grootschalige testplan op scholen, vindt sportbubbels moeilijk uitvoerbaar. „Ik zou niet weten hoe dat zou moeten.” Ze wijst erop dat overdracht in de buitenlucht aanmerkelijk minder voorkomt, dat nauw contact bij voetbal of hockey maar korte momenten zijn en dat het risico op besmetting dus klein is.

„Ik zou zeggen: zorg dat juist dat de jeugd kan sporten in de buitenlucht. Als we dit verder beperken, hebben we straks een andere epidemie, en die heet overgewicht. Ik zou eerder zeggen dat je het toneelclubje van binnen naar buiten verplaatst.”

Het OMT oppert eveneens sociale bubbels voor culturele activiteiten, ook hier ’bij voorkeur beperkt tot de klasgenoten’. Of de maatregel uitvoerbaar en te handhaven is, vraagt ook het kabinet zich af.