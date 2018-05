’Dijsselbloem kandidaat voor vicepresident Raad van State’

Dat meldt de Volkskrant.

Dijsselbloem (52) was minister van Financiën in het kabinet-Rutte II. Ook was hij voorzitter van de Eurogroep. Die expertise is relevant, omdat de Raad van State onder meer toeziet op naleving van de Europese begrotingsregels.

De huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is volgens bronnen inmiddels op de hoogte van Dijsselbloems kandidatuur.