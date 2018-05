VVD wil Turkse campagnes weren

Dat bepleit VVD-Kamerlid Bente Becker. Eerder zorgden Turkse politici die hier campagne wilden voeren voor veel onrust. Het liberale Kamerlid wil herhaling daarvan voorkomen. „De spanningen en conflicten uit Turkije worden anders geïmporteerd.”

In Nederland is het nu lastig om een dergelijke campagne te dwarsbomen. In bijvoorbeeld Duitsland ligt dat anders. Daar mogen politici van buiten de EU drie maanden voorafgaand aan verkiezingen geen campagne voeren. Dat is in een richtlijn vastgelegd.

De VVD vraagt het kabinet te onderzoeken of Den Haag zo’n regel via een wet ook kan invoeren. De partij krijgt bijval van in elk geval het CDA.

Lees het hele bericht: ’Net als Duitsland wervende Turkse politici weren’

VVD-Kamerlid Bente Becker Ⓒ ANP