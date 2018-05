Rosenmöller oogst storm van kritiek

„Dit toont weer echt aan dat er een bestuurlijke elite bestaat die losgezongen is van de realiteit”, foetert SP-Kamerlid Renske Leijten over de berichtgeving van deze krant dat Paul Rosenmöller bij de coalitiepartijen is geweest om riante salarissen voor de top van financieel toezichthouder AFM te bedingen. Volgens de regels mogen die niet hoger zijn dan een ministerssalaris. De SP wil opheldering van het kabinet over de gang van zaken.

Ook PvdA-Kamerlid Henk Nijboer wijst erop dat de wet er ’niet voor niks’ is, of de salarissen nou door de belastingbetaler worden opgehoest of, zoals in dit geval, door de financiële sector zelf worden gefinancierd. Nijboer: „Juist nu het met de topbeloningen bij banken en verzekeraars weer totaal de verkeerde kant opgaat, zou de toezichthouder het goede voorbeeld moeten geven.”

Kamerlid Martin Bosma (PVV) stelt dat er „geen enkele reden is om een uitzondering te maken.”

Ook binnen de coalitie zelf krijgt Rosenmöller de handen naar verluidt niet op elkaar. D66 en ChristenUnie zien volgens betrokkenen niets in een uitzondering op de regels. De ministerraad moet het besluit echter nog nemen.

