125 jaar De Telegraaf: Onze kopman in de koers

De verslaggever op het podium van de Giro d’Italia 2018 Ⓒ Roberto Bettini

Als er één sport past bij de krant van het volk, dan is het wielrennen, de sport van het volk. En als er één verslaggever is die weet hoe je het volk bedient met meeslepende verhalen, dan is het Raymond Kerckhoffs. Een kwart eeuw al volgt hij voor De Telegraaf het fietsende circus. Het jongensboekverhaal van een onstuitbare Limburger.