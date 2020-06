De laatste jaren is het aantal vrouwen in Nederland dat de anticonceptiepil gebruikt, afgenomen. De pil heeft een lichtelijk slecht imago verworven, mede door de psychologische bijwerkingen die inmiddels bekend zijn. Maar is dat terecht? We vroegen het Anne Timmermans, gynaecoloog in het Amsterdam UMC en werkzaam bij Bergman Clinics Vrouwenzorg.