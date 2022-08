Hypotheek aan banden gelegd

Mensen die niet aan de standaard voorwaarden voldoen, komen met behulp van maatwerk nu vaak alsnog in aanmerking voor financiering voor hun droomhuis. Maar na een kritische brief van toezichthouder AFM aan banken en andere geldverstrekkers waarin zij vraagt om scherpere regels, lijkt dat te gaan veranderen.

Vooral mensen in kwetsbare posities kunnen hiervan de dupe worden, zoals mensen die in scheiding liggen en daardoor een complexe financiële situatie hebben, zelfstandig ondernemer zijn, teruggaan in inkomen door pensioen of op een andere manier niet passen in de standaard voorwaarden voor een hypotheekaanvraag.

Algemeen directeur Marisa Lodewijks van Ingage Franchise waaronder onder meer de Hypotheekshop valt, verwacht dat meer geldverstrekkers de mogelijkheden voor maatwerk gaan beperken. „Hierdoor wordt het steeds lastiger voor sommige groepen om een hypotheek te krijgen.”