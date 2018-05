Carlo Boszhard: ’Grootste muziekpodium ter wereld’

Een opvallende act bij een liedje op het Songfestival is part of the deal. En daar ben ik een voorstander van. Behalve hoe het klinkt, gaat het natuurlijk ook heel erg over hoe de mevrouw, de meneer of de band het neerzet. Anders kunnen we net zo goed op een andere manier gaan beoordelen. Dan maken we per land een liedje, nemen dat op en dan luistert de jury een cd af. Geen lol aan toch. Het is belangrijk dat we kunnen horen of iemand die noten wel live kan zingen en wat eromheen gebeurt.