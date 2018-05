Moeten we het Songfestival wel serieus nemen?

Reageer onderaan het artikel

En wat moeten we met internationale vakjury’s die politiek correcte keuzes doen of bevriende landen die elkaar paaien met ’douze points’. Vanavond is de finale van het festijn dat al sinds 1956 bestaat.

Songfestivalkenner Carlo Boszhard en muziekkenner en radiomaker Erik de Zwart kruisen de degens. Kijken we naar ’het grootste internationale muziekpodium’ of is het ’grappige folklore’?