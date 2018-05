Moeilijke missie voor M

De start van M werd al uitgesteld vanwege aanloopproblemen. Nadat NPO-baas Shula Rijxman had laten weten dat er wat haar betreft voor een vrouw zou worden gekozen, bleven Van der Linden en Willemijn Veenhoven (BnnVara) over als serieuze gegadigden. Pas half februari werd bekend dat Van der Linden het zou gaan worden.

Daarna werd in allerijl de laatste hand gelegd aan M. DWDD was in de tussentijd al gestopt, zodat de afgelopen weken Tijd voor Max, in plaats van om 17.00 uur, twee uur later te zien was.

Margriet van der Linden krijgt vanaf maandag slechts vierenhalve week om een trouw publiek op te bouwen. Daarna krijgt de zomervervanger van DWDD namelijk al een eigen zomerstop. De opmerkelijke reden: het WK voetbal in Rusland, waaraan Nederland helemaal niet meedoet.

Na het WK moet M nóg een week wachten, want ook de Nijmeegse vierdaagse wordt door de NPO belangrijker geacht. De evenementen worden op NPO 1 uitgezonden, waarop anders elke weekdag om 19.00 uur M te zien zou zijn.

Pas wanneer dat alles achter de rug is, keert Margriet van der Linden op 23 juli terug met haar talkshow. Aan het eind van de zomer, wanneer DWDD terugkeert, heeft ze in totaal dertien weken mogen uitzenden. Dat is een schrale oogst voor een programma dat eigenlijk zes maanden had moeten krijgen.

Voor Margriet van der Linden komt de opgebroken zomer uiterst ongelegen. Succes op tv komt geleidelijk, zo wordt keer op keer bewezen. Naar de eerste uitzending van De wereld draait door keken bijvoorbeeld slechts 165.000 mensen.

(Eva) Jinek had drie jaar nodig om als zomer- en winterstop van (Jeroen) Pauw uit te groeien tot een volwaardige tegenhanger op de late avond. Jinek werd dit jaar voor het geduld beloond en kroonde zich tot Omroepvrouw van het Jaar.

Van der Linden krijgt niet alleen een kortere periode om zich te bewijzen, maar kampt daarnaast met fors hogere verwachtingen. Na jaren waarin NPO 1 vooral probeerde ’s zomers niet al te veel DWDD-kijkers op de vroege avond te verliezen, is zij met veel bombarie gepresenteerd als de tweede Matthijs van Nieuwkerk.