Treinvandaal moet de knip trekken

Het lik-op-stukbeleid dat de vervoerder toepast, lijkt dan ook goed te werken. In ongeveer 85 procent van de schadeclaims die NS aan bekende daders heeft uitgestuurd is uiteindelijk betaald voor de vernielingen die zijn toegebracht.

,,Helaas hebben we dagelijks te maken met vernielingen aan treinen en stations. Dit proberen wij zo snel mogelijk te herstellen of schoon te maken. Reizigers voelen zich namelijk minder prettig als er bijvoorbeeld een trein onder de graffiti zit of er een kapot bankje op het station staat”, zegt een woordvoerder. ,,Vandalen realiseren zich niet hoe groot die impact is. Hoe groot of klein de schade ook is, vandalisme nemen we altijd serieus. Daarom heeft NS de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het voorkomen van vandalisme, zoeken we naar slimme en innovatieve manieren voor de toekomst. We trekken hierbij samen op met de politie en andere vervoerders.”

"Proef met camera op drone"

Veel treinen zijn nu voorzien van een nieuwe coating waar verf makkelijker van te verwijderen is. En NS doet momenteel op rangeerterreinen tests met onder andere speciale camera’s op drones, die bewegingen, geluid en warmte waarnemen om daders op heterdaad te kunnen betrappen. Dat laatste is essentieel om de identiteit van een dader te achterhalen. Overigens doet NS altijd aangifte van vernieling en kan bij minderjarigen de claim tot schadevergoeding bij de ouders neerleggen.

Schoonmaak

Vooral de graffititerreur kost NS handenvol geld. Zo moest de vervoerder in 2020 ruim 142.000 vierkante meter, oftewel twintig voetbalvelden, aan ’verfkunst’ van treinen verwijderen. Alleen al de schoonmaak ervan kostte meer dan 10 miljoen euro. Tel daarbij ongeveer hetzelfde bedrag aan preventie- en beveiligingsmaatregelen op en het is duidelijk dat graffiti een hoofdpijndossier is voor de vervoerder.

Onlangs onthulde Frank Reitsma, directeur van NS Security, in deze krant het bestaan van een speciale databank die samen met de politie is samengesteld. ,,Daarin staan nu al meer dan twee miljoen foto’s van graffiti. Het doel is om inzicht te krijgen in alle graffiti op onze treinen en de vermoedelijke pleegplaatsen en dit alles te linken aan de mogelijke vandalen. Zodat als iemand wordt betrapt, die persoon ook kan worden bestraft voor eerdere vernielingen. En met succes,want we hebben nu een zaak lopen tegen iemand die is gepakt voor een vernieling, maar die we door de databank konden linken aan veel meer vergrijpen.”