Marin officieel ’s werelds jongste premier

Van de tweehonderd leden van het parlement stemden er 99 voor en zeventig tegen de benoeming van Marin als nieuwe premier van het Scandinavische land. Dertig afgevaardigden waren afwezig.

De Finse regering nam vorige week ontslag nadat de Centrumpartij het vertrouwen in de sociaal-democratische premier Antti Rinne had verloren vanwege de manier waarop de premier was omgegaan met een poststaking van twee weken geleden.

Finland is tot eind dit jaar voorzitter van de EU.