’Koopkrachtpakket in de maak: kabinet werkt aan verlagen accijns benzine en btw energie’

Het kabinet heeft een aantal knoppen op het oog waar aan gedraaid kan worden om geld bij burgers te krijgen. Het gaat onder meer om de accijnzen op benzine, omdat mensen zich nu blauw betalen aan de pomp. Ook de btw op de energierekening zou omlaag kunnen, wellicht van 21 naar 9 procent. Die maatregelen zouden per 1 juli in kunnen gaan.

En er wordt gekeken naar de tegemoetkoming voor de energierekening, bestemd voor lagere inkomens. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid) heeft een wetsvoorstel in de maak die moet regelen dat zij via de gemeente 200 euro kunnen krijgen. Dat bedrag gaat waarschijnlijk flink omhoog, het gaat wellicht om meer dan een verdubbeling. De wet ligt momenteel nog wel bij de Raad van State, en zal daarna ook nog door de Eerste en Tweede Kamer moeten. Maar in bijvoorbeeld Amsterdam wordt het geld hoe dan ook deze maand al uitgekeerd.

Het pakket zal alles bij elkaar miljarden euro’s kosten. Mogelijk worden de extra aardgas-opbrengsten, Nederland profiteert met de winning in ons land ook van de stijgende prijzen, gebruikt om een deel van het pakket te bekostigen.

Er wordt nog gesproken over hoe het pakket er definitief uit komt te zien, betrokkenen houden nog een slag om de arm. Vrijdagochtend spreken de ministers op sociaal-economisch gebied daar verder over, waarna de koopkracht-ellende ook in de ministerraad wordt besproken. Het is nog de vraag of de bewindspersonen vrijdag er al uit komen, die wens is er wel.

Het plan is om snel met koopkrachtreparatie te komen. Andere grote vraagstukken – zoals AOW, defensie-uitgaven en reparatie van de spaartaks – kunnen dan op de plank blijven liggen tot de Voorjaarsnota, als het kabinet de begroting voor dit jaar aanpast.

In de oppositie worden de kabinetsplannen nog niet met open armen ontvangen. „Deze maatregelen van het kabinet lijken weinig soelaas te bieden”, zegt PvdA-leider Lilianne Ploumen. „Vooral huurders, ouderen en mensen met een middeninkomen dreigen het onderspit te delven. Voor hen moet meer gebeuren.”

„Als de energieprijzen niet worden bevroren is dit pakket over een paar weken alweer achterhaald”, vindt GL-leider Jesse Klaver. „Bovendien worden mensen met een laag inkomen, die in acute financiële nood zitten, hier onvoldoende mee geholpen. Deze crisis vraagt om solidariteit. Dit moet en kan beter.”