Parttime naaktmodel viraal voor paal

Dat schrijft de Korea Herald.

De twee hadden elkaar voor het eerst onmoet op de dag dat de foto werd genomen. Zij poseerden voor een kunstklas aan de Hongik Universiteit en raakten naar verluidt in conflict over de vraag wie er van de relaxruimte voor modellen gebruik mocht maken.

De vrouw nam daarop in het geniep een plaatje van de man tijdens een modelsessie en verstuurde dat naar een feministisch forum. Andere forumleden leverden daarop vileine commentaren op het lichaam van het mannelijk model. En op zijn geestelijke gesteldheid: „Mannelijke naaktmodellen zijn niet goed bij hun hoofd.”

Het slachtoffer voelt zich volgens de Korea Times lelijk in zijn hemd gezet. Hij doet dit werk parttime en had zijn naaste omgeving nooit verteld dat hij op deze manier aan extra geld kwam. Toen de foto via de radicaal-feministische website Womad werd verspreid, kregen zijn familieleden er lucht van. De man heeft het heel zwaar daarmee.

De verdachte, een vrouw waarvan alleen de achternaam Ahn bekend is, was in eerste instantie alleen getuige in de zaak, maar promoveeerde tot verdachte toen de politie ontdekte dat zij een van haar twee mobieltjes had weggegooid. Later bleek dat zij - ondanks een ontkenning - ook nog nauwe banden had met Womad.

Ahn wacht een boete van maximaal zo’n €40.000 of een jaar cel.