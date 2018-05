ArenA trots op... kaas

Het gemaaide gras van de Johan Cruijff ArenA gaat al sinds vijf jaar naar boerderij De Dikhoeve in Ransdorp. De koeien en schapen produceren vervolgens de melk waar speciale ArenA-kaas van wordt gemaakt, zo vertelt vertelt Jeroen van Iersel in de glossy Style 020.

„Als je in de skybox een kaasplankje krijgt, dan liggen daar blokjes ArenA-kaas op”, zegt Van Iersel. „We hebben er nooit veel ruchtbaarheid gegeven, maar er zijn al vier speciaalzaken in Amsterdam die de kaas verkopen. Het staat niet groot op de verpakking, maar we zijn er toch trots op.”

Style 020 wordt 12 mei bij De Telegraaf in de regio Amsterdam verspreid.