Poolse en Duitse fietser gruwelijk vermoord in Mexico

Krzysztof Chmielewski (links) en Holger Hagenbusch (rechts). Ⓒ Facebook

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - Een Poolse en een Duitse fietstoerist zijn vermoord toen ze op weg waren naar de bij toeristen populaire Mayastad Palenque in Mexico. De Duitser, genaamd Holger Hagenbusch, had een schotwond in zijn schedel. Zijn Poolse metgezel, Krzysztof Chmielewski, was onthoofd.