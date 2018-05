Moeder sterft na oplopen vleesetende bacterie

Het gezin van Carol Martin was voor een kort tripje in Clearwater in Florida. Volgens haar man Richard liep ze de bacterie op in een hot tub in een lokaal Days Inn hotel. Ze komen tot die conclusie omdat Carol als enige in het bad is geweest, zo vertelt het gezin aan de zender WFLA.

Pas nadat ze thuiskwam in Indianapolis, ontdekte ze een zweer op haar achterwerk. Carol ging naar het ziekenhuis, kreeg antibiotica, maar werd alsmaar zieker. Pas tijdens het derde onderzoek ontdekten ze de dodelijke bacterie necrotizing fasciitis.

Martin werd daarna nog twee keer geopereerd, maar stierf uiteindelijk twee maanden na het bezoek aan het hotel. Onderzoek moet uitwijzen of een bacterie in de hot tub inderdaad de oorzaak is geweest, aldus de zender.